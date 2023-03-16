Топ-6 самых красивых актеров Голливуда

Голливуд славится своими талантливыми актерами и актрисами, которые не только обладают актёрским мастерством, но и являются истинными символами стиля и красоты. В этой статье мы собрали для вас список из шести самых красивых актеров Голливуда, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Крис Хемсворт

Клео.Ру

Крис Хемсворт – один из самых известных актеров Голливуда, известный своими ролями в фильмах Marvel Universe, таких как «Тор», «Мстители» и других. Он не только талантливый актер, но и обладает идеальной физической формой, что делает его одним из самых красивых актеров Голливуда.

Брэд Питт

Клео.Ру

Брэд Питт – это легенда Голливуда, который снимался в таких фильмах, как «Бойцовский клуб», «Двенадцать обезьян» и «Мистер и миссис Смит». Его красивые черты лица, сияющая улыбка и непринужденный стиль сделали его одним из самых привлекательных актеров Голливуда.

Райан Гослинг

Клео.Ру

Райан Гослинг – это талантливый актер, известный своими ролями в таких фильмах, как «Безумный, беспечный, любящий», «Драйв» и «Ноев ковчег». Он известен своей красотой, элегантностью и идеальной формой, что делает его одним из самых привлекательных актеров Голливуда.

Чарли Ханнэм

Клео.Ру

Чарли Ханнэм – это британский актер, известный своими ролями в фильмах, таких как «Сыны анархии», «Король Артур: Легенда о мече» и других. Его сильные черты лица, выразительные глаза и привлекательная физическая форма делают его одним из самых красивых актеров Голливуда.

Генри Кавилл

Клео.Ру

Генри Кавилл - британский актер, наиболее известный своими ролями в фильмах "Ведьмак" и "Человек из стали". Его яркие голубые глаза, мощное телосложение и идеальные черты лица заслуженно делают его одним из самых красивых и привлекательных актеров Голливуда.

Зак Эфрон

Клео.Ру

Зак Эфрон - американский актер и певец, известный своими ролями в фильмах "Высокая школа мюзикл" и "Красотки". Его молодой, энергичный образ и привлекательная внешность в сочетании с талантом певца и актера делают его одним из самых востребованных мужских актеров в Голливуде.

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