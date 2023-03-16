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1 час назад

Хью Джекман показал, как тренируется для «Дэдпула 3»

Чемпионат.com

Хью Джекман, кажется, забыл, что такое отдых. Актёр продолжает делиться тем, как он тренируется для роли Росомахи, чтобы сняться в «Дэдпуле 3».

В описании к ролику актёр подчеркнул, что снова становится Росомахой. В комментариях аудитория поддерживает Джекмана и радуется его возвращению.

Режиссёром «Дэдпула 3» выступит Шон Леви. Кто ещё сыграет в ленте, помимо Джекмана и Райана Рейнольдса, неизвестно. Также неизвестны и детали сюжета, но в Marvel наверняка захотят удивить фанатов, поскольку ставки на картину слишком велики.

Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2024 года. Доберётся ли он до России, пока что сказать трудно.

Актеры,Видео,Райан Рейнольдс,Хью Джекман,Шон Леви,
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