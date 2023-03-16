Актриса Мария Голубкина в YouTube-шоу "Лера в большом городе" раскритиковала режиссера Константина Богомолова.
Артистка заявила, что ни при каких обстоятельствах не согласиться работать с Богомоловым:
"Потому что он непрофессиональный человек. Не только я так думаю. На самом деле это просто слухи, что он молодец. Он не понимает суть профессии".
Голубкина вспомнила, как случайно попала на спектакль режиссера во МХАТе, где лишь убедилась в своем мнении. По словам Марии, секрет полных залов на постановках Константина кроется лишь в доверии зрителей к уважаемому театру.
"На сцене дико смешная пьеса Вуди Аллена. Никто не смеется вообще. МХАТ — это бренд. Туда все равно ходят", – отметила Голубкина.
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