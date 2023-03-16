Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

"Это просто слухи, что он молодец": актриса Голубкина высказалась о работе с режиссером Богомоловым

Мира Маркина

Актриса Мария Голубкина в YouTube-шоу "Лера в большом городе" раскритиковала режиссера Константина Богомолова.

"Это просто слухи, что он молодец"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка заявила, что ни при каких обстоятельствах не согласиться работать с Богомоловым:

"Потому что он непрофессиональный человек. Не только я так думаю. На самом деле это просто слухи, что он молодец. Он не понимает суть профессии".

Актер Александр Мартынов объяснил, почему отказался от мечты покорить Голливуд

Голубкина вспомнила, как случайно попала на спектакль режиссера во МХАТе, где лишь убедилась в своем мнении. По словам Марии, секрет полных залов на постановках Константина кроется лишь в доверии зрителей к уважаемому театру.

"На сцене дико смешная пьеса Вуди Аллена. Никто не смеется вообще. МХАТ — это бренд. Туда все равно ходят", – отметила Голубкина.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что погубило самого маленького актера в Голливуде.

Актеры,Мария Голубкина,Александр Мартынов,Константин Богомолов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий