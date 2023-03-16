Дженна Ортега рассказала о любимой музыке

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега много рассказывала о своей жизни, а недавно она поделилась, какую музыку буквально затирает до дыр в последнее время. Как оказалось, актриса большая фанатка французского музыкального дуэта Daft Punk.

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Как отметила Ортега, больше всего ей по душе альбомы Discovery и Homework. По словам актрисы, они занимают особое место в плейлисте.

Я очень много слушаю Discovery и Homework от Daft Punk. В последнее время эти альбомы занимают важное место в моем плейлисте. Не знаю почему. Думаю, я снова переживаю фазу Daft Punk.