Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 75.75EUR 80.88
Войти в почту
1 час назад

Дженна Ортега рассказала о любимой музыке

Чемпионат.com

Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега много рассказывала о своей жизни, а недавно она поделилась, какую музыку буквально затирает до дыр в последнее время. Как оказалось, актриса большая фанатка французского музыкального дуэта Daft Punk.

Дженна Ортега рассказала о любимой музыке
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметила Ортега, больше всего ей по душе альбомы Discovery и Homework. По словам актрисы, они занимают особое место в плейлисте.

Я очень много слушаю Discovery и Homework от Daft Punk. В последнее время эти альбомы занимают важное место в моем плейлисте. Не знаю почему. Думаю, я снова переживаю фазу Daft Punk.

Также актриса отметила, что ей очень сильно нравится творчество Ника Кейва. У Ортеги, режиссёра «Крика 6» Мэттью Беттинелли и Мейсона Гудинга, также снявшегося в фильме, есть общий плейлист с работами Кейва и другими композициями.

Актеры,Ник Кейв,Дженна Ортега,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий