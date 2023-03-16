Сестра Бондарчука объяснила, почему отказалась сотрудничать с ним

Режиссер Наталья Бондарчук призналась, что отказалась от сотрудничества с братом Федором Бондарчуком. Ее слова цитирует "Вокруг ТВ".
Наталья рассказала, что родственник предложил ей помощь в продюсировании следующего фильма. Однако она от нее отказалась:
"В тех условиях, в которых работает он, я не работала никогда. Объясню: да, денег мало, но я сама себе хозяйка. То есть я написала сценарий, я выбираю сама актеров — их он никогда в жизни не снимал".
Сестра режиссера отметила, что у нее с братом разные подходы к работе. Если Федор ориентируется на рейтинги и старается выбирать популярных актеров, то она может обратить внимание на малоизвестных артистов.
Однако Наталья подчеркнула, что не исключает возможность сотрудничества с братом в будущем.
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