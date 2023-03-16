Гильермо дель Торо снимет фильм-фэнтези по «Франкенштейну»

Главный голливудский сказочник, получив на днях «Оскар» за мультфильм о Пиноккио, запустил новый проект.

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Гильермо дель Торо не собирается долго отдыхать после победы на прошедшей церемонии «Оскар». 58-летний режиссёр получил 12-го марта премию за лучший анимационный фильм 2022-го года «Пиноккио Гильермо дель Торо». В ближайшее время он займётся разработкой фильма по знаменитому роману Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» - напишет сценарий и осуществит постановку.