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1 час назад

Зак Снайдер подразнил фанатов новым проектом DC

Inc-News

57-летний режиссёр оставил в Twitter загадочное сообщение.

Зак Снайдер подразнил фанатов новым проектом DC
Фото: Inc-NewsInc-News

Зак Снайдер призвал поклонников комиксов запомнить даты: «28, 29 и 30 апреля». В Twitter постановщик «Бэтмена против Супермена» поделился коротким видеороликом со словами «входящая передача» от злодея комиксов DC лорда Дарксайда, намекнув на новый проект киностудии.

Режиссёр был скуп на слова в комментарии к тизеру, поставив лишь хэштег #fullcircle («полный цикл»). Вероятно, более подробно о грядущем проекте станет известно в конце апреля.

Лорд Дарксайд – один из главных злодеев комиксов DC. Впервые он появился на публике в 1970-м, выйдя из-под руки Джека Кирби. Дарксайд является врагом Супермена и Новых богов, правит огненной планетой Апоколипс и мечтает подчинить себе мультивселенную.

Актеры,Джек Кирби,Зак Снайдер,
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