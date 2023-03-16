Зак Снайдер подразнил фанатов новым проектом DC

57-летний режиссёр оставил в Twitter загадочное сообщение.

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Зак Снайдер призвал поклонников комиксов запомнить даты: «28, 29 и 30 апреля». В Twitter постановщик «Бэтмена против Супермена» поделился коротким видеороликом со словами «входящая передача» от злодея комиксов DC лорда Дарксайда, намекнув на новый проект киностудии.

Режиссёр был скуп на слова в комментарии к тизеру, поставив лишь хэштег #fullcircle («полный цикл»). Вероятно, более подробно о грядущем проекте станет известно в конце апреля.