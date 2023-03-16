Зак Снайдер подразнил фанатов новым проектом DC

57-летний режиссёр оставил в Twitter загадочное сообщение.
Зак Снайдер призвал поклонников комиксов запомнить даты: «28, 29 и 30 апреля». В Twitter постановщик «Бэтмена против Супермена» поделился коротким видеороликом со словами «входящая передача» от злодея комиксов DC лорда Дарксайда, намекнув на новый проект киностудии.
Режиссёр был скуп на слова в комментарии к тизеру, поставив лишь хэштег #fullcircle («полный цикл»). Вероятно, более подробно о грядущем проекте станет известно в конце апреля.
Лорд Дарксайд – один из главных злодеев комиксов DC. Впервые он появился на публике в 1970-м, выйдя из-под руки Джека Кирби. Дарксайд является врагом Супермена и Новых богов, правит огненной планетой Апоколипс и мечтает подчинить себе мультивселенную.