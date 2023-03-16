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1 час назад

Режиссер ДеНайт назвал актрису Дженну Ортегу наглой и токсичной

Мария Иглина

Режиссер Стивен С. ДеНайт назвал звезду сериала "Уэнсдей" Дженну Ортегу наглой и токсичной. Об этом сообщает New York Post.

Некоторое время назад Ортега в подкасте Armchair Exper призналась, что вела себя непрофессионально на съемках "Уэнсдей". Актриса вносила изменения в реплики, которые, по ее мнению, не имели смысла.

Дженна Ортега отказывалась сниматься в "Уэнсдей"

Режиссер Стивен С. ДеНайт раскритиковал такое поведение Ортеги. По его словам, иногда у артистов нет полной картины того, куда движется история и почему некоторые реплики нужны для сюжета.

"Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны", – заявил режиссер.

Он также отметил, что любит результаты работы Ортеги, однако "жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе".

Ранее стало известно, что звезду "Эйфории" преследует фанат "с криминальным прошлым".

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