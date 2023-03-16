Режиссер Стивен С. ДеНайт назвал звезду сериала "Уэнсдей" Дженну Ортегу наглой и токсичной. Об этом сообщает New York Post.

Некоторое время назад Ортега в подкасте Armchair Exper призналась, что вела себя непрофессионально на съемках "Уэнсдей". Актриса вносила изменения в реплики, которые, по ее мнению, не имели смысла.

Режиссер Стивен С. ДеНайт раскритиковал такое поведение Ортеги. По его словам, иногда у артистов нет полной картины того, куда движется история и почему некоторые реплики нужны для сюжета.

"Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны", – заявил режиссер.