Режиссер Стивен С. ДеНайт назвал звезду сериала "Уэнсдей" Дженну Ортегу наглой и токсичной. Об этом сообщает New York Post.
Некоторое время назад Ортега в подкасте Armchair Exper призналась, что вела себя непрофессионально на съемках "Уэнсдей". Актриса вносила изменения в реплики, которые, по ее мнению, не имели смысла.
Режиссер Стивен С. ДеНайт раскритиковал такое поведение Ортеги. По его словам, иногда у артистов нет полной картины того, куда движется история и почему некоторые реплики нужны для сюжета.
"Заявления такого рода запредельно наглы и токсичны", – заявил режиссер.
Он также отметил, что любит результаты работы Ортеги, однако "жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в бизнесе".
Ранее стало известно, что звезду "Эйфории" преследует фанат "с криминальным прошлым".