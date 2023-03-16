Блэк сыграет в комедии "Дорогой Санта"

Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк исполнит главную роль в предстоящей рождественской комедии Питера и Бобби Фаррелли «Дорогой Санта», передает Deadline. Как отмечает издание, это будет первой совместной работой Блэка и братьев Фаррелли после комедии 2001 года «Любовь зла».
По сюжету фильма письмо одного маленького мальчика из-за небольшой орфографической ошибки попадает не Санте, а Сатане.
Братья Фаррелли известны как режиссеры и продюсеры комедий. К их самым известным работам относятся дилогия «Тупой и еще тупее», а также фильмы «Все без ума от Мэри» и «Я, снова я и Ирэн». В 2018 году Питер Фаррелли без участия своего брата снял картину «Зеленая книга», которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».
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