Блэк сыграет в комедии "Дорогой Санта"

Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк исполнит главную роль в предстоящей рождественской комедии Питера и Бобби Фаррелли «Дорогой Санта», передает Deadline. Как отмечает издание, это будет первой совместной работой Блэка и братьев Фаррелли после комедии 2001 года «Любовь зла».