Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
53 минуты назад

Джек Блэк сыграет в комедии братьев Фаррелли "Дорогой Санта"

Газета.Ru

Американский актер, комик и музыкант Джек Блэк исполнит главную роль в предстоящей рождественской комедии Питера и Бобби Фаррелли «Дорогой Санта», передает Deadline. Как отмечает издание, это будет первой совместной работой Блэка и братьев Фаррелли после комедии 2001 года «Любовь зла».

Блэк сыграет в комедии "Дорогой Санта"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету фильма письмо одного маленького мальчика из-за небольшой орфографической ошибки попадает не Санте, а Сатане.

Братья Фаррелли известны как режиссеры и продюсеры комедий. К их самым известным работам относятся дилогия «Тупой и еще тупее», а также фильмы «Все без ума от Мэри» и «Я, снова я и Ирэн». В 2018 году Питер Фаррелли без участия своего брата снял картину «Зеленая книга», которая получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Ранее Леонардо ДиКаприо назвал «шедевром» новый фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Актеры,Все без ума от Мэри,Я, снова я и Ирэн,Любовь зла,Тупой и ещё тупее,Оскар,Шедевр,Зелёная книга,Питер Фаррелли,Бобби Фаррелли,Мартин Скорсезе,Джек Блэк,Леонардо ДиКаприо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий