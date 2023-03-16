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46 минут назад

Бен Аффлек не будет снимать фильмы новой киновселенной DC из-за Джеймса Ганна

Чемпионат.com

Бен Аффлек дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. Обладатель двух «Оскаров» за лучший сценарий и фильм в беседе с журналистом заявил, что он не будет ставить фильмы, входящие в новую киновселенную DC Джеймса Ганна. Бен отметил, что Ганн — хороший парень, который точно справится со своей работой.

Аффлек не будет снимать фильмы новой киновселенной DC из-за Ганна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я бы не стал режиссировать что-то для киновселенной DC Джеймса Ганна. Я ничего не имею против Ганна. Он хороший парень. Уверен, что он отлично справится со своей работой. Просто я бы не хотел заниматься режиссурой в том ключе, в котором они это делают. Мне это неинтересно.

Джеймс Ганн недавно подтвердил, что именно он станет постановщиком фильма Superman Legacy («Супермен: Наследие»), сценарий для которого уже почти закончен. Как рассказал глава киновселенной DC, в Warner Bros. уже давно уговаривали его срежиссировать ленту о Кларке Кенте, однако автор не решался взяться за столь ответственное дело.

Актеры,Оскар,Джеймс Ганн,Бен Аффлек,
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