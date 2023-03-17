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47 минут назад

Как американская актриса смогла обхитрить весь Голливуд: видео

Стелла Шмель

Во времена старого Голливуда актрисам было нежелательно рожать детей. Звездам старались создать имидж идеального и недоступного человека, а рождение ребенка рушило весь образ, что не могло не сказаться на дальнейшей карьере.

Блогер @Bladubua рассказала, как актриса Лоретта Янг разработала целый план, чтобы скрыть от общественности свое положение и продолжить карьеру в кино. На время беременности актриса уехала в Европу, сообщив, что едет на лечение. А в 1935 году в Лондоне она родила дочь, которую назвала Джудит. Почти сразу же после родов актриса отдала ребенка в приют и вернулась в Америку. Но спустя несколько месяцев Лоретта объявила, что удочеряет ребенка, которым была ее настоящая дочь Джуди.

Что Джим Керри запретил делать на съемках «Шоу Трумана»

Подробнее о том, как актрисе удалось обхитрить Голливуд, смотрите в видео.

Ранее сообщалось о том, что звезду "Эйфории" преследует фанат "с криминальным прошлым".

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