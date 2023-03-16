Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 76.41EUR 81.14
Войти в почту
47 минут назад

Актриса Кира Найтли прокомментировала возвращение в "Пираты Карибского моря"

Мария Иглина

Британская актриса Кира Найтли заявила, что не планирует возвращаться во франшизу "Пираты Карибского моря". Подробностями артистка поделилась в интервью Entertainment Tonight.

Найтли прокомментировала возвращение в "Пираты Карибского моря"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Найтли спросили, готова ли она вернуться к "Пиратам карибского моря", если буду снимать новые части, и вот, что она ответила:

"А что насчет [моей героини] Элизабет Суонн? Я имею в виду, она так красиво уплыла. Она уплыла блестящим образом".

Кира Найтли рассказала, что в юности относилась к себе строго

Актриса также призналась, что этот фильм, а также "Играй как Бэкхем" и "Реальная любовь" сделали ее известной на весь мир:

"К сожалению, мне было 16 или 17. Так что я не очень многое о них помню, но да, это определено был важный для меня год".

Напомним, что последний фильм франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" вышел на экраны в 2017 году.

Ранее режиссер назвал Дженну Ортегу наглой и токсичной.

Актеры,Реальная любовь,Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки,Элизабет Суонн,Кира Найтли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий