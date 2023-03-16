Найтли прокомментировала возвращение в "Пираты Карибского моря"

Британская актриса Кира Найтли заявила, что не планирует возвращаться во франшизу "Пираты Карибского моря". Подробностями артистка поделилась в интервью Entertainment Tonight.
Найтли спросили, готова ли она вернуться к "Пиратам карибского моря", если буду снимать новые части, и вот, что она ответила:
"А что насчет [моей героини] Элизабет Суонн? Я имею в виду, она так красиво уплыла. Она уплыла блестящим образом".
Актриса также призналась, что этот фильм, а также "Играй как Бэкхем" и "Реальная любовь" сделали ее известной на весь мир:
"К сожалению, мне было 16 или 17. Так что я не очень многое о них помню, но да, это определено был важный для меня год".
Напомним, что последний фильм франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" вышел на экраны в 2017 году.