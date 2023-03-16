Бен Аффлек прокомментировал мемы и свою грусть на «Грэмми»

Они поймали нас в кадре, но я не знал, что они снимают. Я прислонился к ней и сказал: «Как только они начнут снимать, я отползу от тебя и оставлю тебя сидеть рядом с Тревором». Она ответилда: «Лучше бы ты «не уходил». Это общее дело мужа и жены.