Бен Аффлек прокомментировал мемы и свою грусть на «Грэмми»

В феврале на церемонии вручения премии «Грэмми» Бен Аффлек породил целую череду новых мемов. Актёр на фоне своей супруги Дженнифер Лопес выглядел несчастным и подавленным. Актёр рассказал, что тогда происходило на самом деле.
Актёр заявил, что раньше он пребывал на подобных премиях в самых разных настроениях. А на прошедшем «Грэмми» он был и в отличном настроении, и хорошо провёл время. Он добавил, что тогда он был более чем трезв. Но многие посчитали, что это не так.
Камеры засняли перепалку между Беном и Дженнифер во время телефонного разговора с ведущим Тревором Ноа. По слвоам Аффлека, это была не ссора, а обычный, «супружеский» обмен мнениями.
Они поймали нас в кадре, но я не знал, что они снимают. Я прислонился к ней и сказал: «Как только они начнут снимать, я отползу от тебя и оставлю тебя сидеть рядом с Тревором». Она ответилда: «Лучше бы ты «не уходил». Это общее дело мужа и жены.
«Перепалка» между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премии «Грэмми»
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