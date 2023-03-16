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2 часа назад

Бен Аффлек прокомментировал мемы и свою грусть на «Грэмми»

Чемпионат.com

В феврале на церемонии вручения премии «Грэмми» Бен Аффлек породил целую череду новых мемов. Актёр на фоне своей супруги Дженнифер Лопес выглядел несчастным и подавленным. Актёр рассказал, что тогда происходило на самом деле.

Бен Аффлек прокомментировал мемы и свою грусть на «Грэмми»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актёр заявил, что раньше он пребывал на подобных премиях в самых разных настроениях. А на прошедшем «Грэмми» он был и в отличном настроении, и хорошо провёл время. Он добавил, что тогда он был более чем трезв. Но многие посчитали, что это не так.

Камеры засняли перепалку между Беном и Дженнифер во время телефонного разговора с ведущим Тревором Ноа. По слвоам Аффлека, это была не ссора, а обычный, «супружеский» обмен мнениями.

Они поймали нас в кадре, но я не знал, что они снимают. Я прислонился к ней и сказал: «Как только они начнут снимать, я отползу от тебя и оставлю тебя сидеть рядом с Тревором». Она ответилда: «Лучше бы ты «не уходил». Это общее дело мужа и жены.

«Перепалка» между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премии «Грэмми»

Видео доступно на YouTube-канале Entertainment Tonight. Права на видео принадлежат Entertainment Tonight.

Актеры,Тревор Ноа,Бен Аффлек,Дженнифер Лопес,
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