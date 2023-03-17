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1 час назад

Райан Рейнольдс стал долларовым миллиардером

Super.ru

46-летний американец, безусловно, талантлив, но не зря говорят, что на творчестве не заработаешь. Видимо, высокобюджетные блокбастеры не удовлетворяли финансовые запросы Райана Рейнольдса, раз он пошел в предпринимательство.

Актер сперва прикупил прибыльный бизнес, а затем выгодно его продал. Так, на днях он избавился от компании мобильной связи Mint Mobile и получил за нее 1,35 миллиарда долларов, сообщает Daily Mail.

«Мы очень счастливы, что партнеры побили агрессивную ставку моей матери, сделанную в последнюю минуту. Мы считаем, что мощность их сети 5G сработает для бизнеса лучше, чем ее навыки игры в маджонг уровня чуть выше среднего», — отшутился актер.

Теперь Райан не только один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, но и один из богатейших людей в США. Так что его супруга Блейк Лайвли и с недавних пор четверо детей точно не будут ни в чем нуждаться. А учитывая авантюру Райана с футбольным клубом, не похоже, что на этой сделке он остановится.

Актеры,Видео,Райан Рейнольдс,
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