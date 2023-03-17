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1 час назад

Дженнифер Лопес помогла Бену Аффлеку написать сценарий его нового фильма «Air»

Inc-News

50-летний актёр/режиссёр рассказал о роли супруги в проекте в интервью THR.

Лопес помогла Аффлеку написать сценарий его нового фильма
Фото: Inc-NewsInc-News

Дженнифер Лопес была не только музой, но и той, которая реально помогала словом и делом, когда Бен Аффлек писал сценарий спортивной драмы «Air». Об этом он рассказал в беседе с The Hollywood Reporter.

На большие экраны картина о заключении в 80-е исторического рекламного контракта Nike и Майкла Джордана должна выйти 5-го апреля. Аффлек не только поставил фильм, но написал к нему сценарий и исполнил одну из ролей, сооснователя компании Фила Найта. Его давний друг и коллега Мэтт Дэймон сыграл главную роль, менеджера Сонни Ваккаро.

«О, Боже мой, она (Дженнифер) великолепна. Она невероятно хорошо разбирается в том, как мода развивается через культуру в слиянии музыки, спорта, индустрии развлечений и танца. Она помогла мне рассказать о том, почему «джорданы» имели такое значение. Да потому что на 90% культура и стиль в нашей стране определяются культурой афроамериканцев», - отметил Аффлек.

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