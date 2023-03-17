Лопес помогла Аффлеку написать сценарий его нового фильма

«О, Боже мой, она (Дженнифер) великолепна. Она невероятно хорошо разбирается в том, как мода развивается через культуру в слиянии музыки, спорта, индустрии развлечений и танца. Она помогла мне рассказать о том, почему «джорданы» имели такое значение. Да потому что на 90% культура и стиль в нашей стране определяются культурой афроамериканцев», - отметил Аффлек.