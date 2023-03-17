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3 часа назад

Звезда «Эмили в Париже» Эшли Парк снялась в рекламной кампании Sketchers

Inc-News

31-летняя звезда сериала «Эмили в Париже» предстала на фото- и видеоматериалах бродвейской звездой в кроссовках.

Звезда «Эмили в Париже» снялась в рекламной кампании Sketchers
Фото: Inc-NewsInc-News

Эшли Парк вернулась на сцену впервые с тех пор, как исполнила на бродвейской сцене роль в мюзикле «Дрянные девчонки» (2017-2018). На этот раз она это сделала для съёмок в рекламной кампании спортивного бренда Sketchers. Звезда сериала «Эмили в Париже» представила модель кроссовок под названием Uno.

«Иметь возможность поработать на действующей сцене и снова потанцевать – в театре – даже, если это будет всего в течение одного дня, очень весело», - рассказала Эшли журналистам. «Мы решили сделать рекламу в таком стиле, потому что музыка – универсальный язык. Пение и танцы – это красиво».

В клипе Парк показала несколько разноцветных кроссовок Uno, когда станцевала на пианино. «Чувства просто волшебные, я не могу оторвать глаз от Sketchers. Они выглядят великолепно, принесите ещё одну пару, да», - спела актриса.

Актеры,Дрянные девчонки,
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