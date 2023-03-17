Звезда «Эмили в Париже» снялась в рекламной кампании Sketchers

«Иметь возможность поработать на действующей сцене и снова потанцевать – в театре – даже, если это будет всего в течение одного дня, очень весело», - рассказала Эшли журналистам. «Мы решили сделать рекламу в таком стиле, потому что музыка – универсальный язык. Пение и танцы – это красиво».