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38 минут назад

Голливудский актер, который чаще всего играет русских: видео

Мария Каткова

В голливудских фильмах с завидной регулярностью появляются русские персонажи. В последнее время для них начали нанимать русскоязычных актеров, корни которых уходят в Россию.

Однако еще несколько лет назад такие актеры не были востребованы в Голливуде, поэтому русских в кино играли представители других стран Восточной Европы.

Так, одним из наиболее популярных актеров, который играл русских, стал Дольф Лундгрен, который родился в Швеции. Его голубые глаза и светлые волосы идеально вписались в славянских образ для различных фильмах.

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Одна из самых известных его ролей — Иван Драго в серии фильмов "Рокки". Однако это — не единственная его русскоязычная роль. О том, в какие фильмы его брали в качестве "русского парня", рассказал в своем блоге в TikTok @myloverussia.

Смотрите видео и узнаете больше о шведском актере, который играл русских в голливудских фильмах.

Ранее сообщалось, что актер «Универа» объяснил, почему отказался от покорения Голливуда.

Актеры,Видео,Дольф Лундгрен,
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