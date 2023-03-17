Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
33 минуты назад

Шэрон Стоун расплакалась, признавшись в потере половины своих денег

Газета.Ru

Актриса Шэрон Стоун расплакалась на фандрайзинговом вечере Фонда исследования рака груди, произнося речь с просьбой жертвовать деньги на подобные исследования. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

Шэрон Стоун расплакалась, рассказав о потере половины своих денег
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По ее словам, сейчас нестабильное финансовое время, и не все решаются выписать чек. Эта ситуация расстраивает актрису. «Нужна смелость, я же знаю, что происходит. Я только что потеряла половину своих денег из-за банковских проблем, но я все-таки здесь», — сказала она.

Какую именно проблему она имеет в виду, Стоун не уточнила. В издании предположили, что она говорит о банкротстве банка Силиконовой долины (Silicon Valley Bank). 10 марта 2023 года банк объявил о банкротстве. Физические лица, в отличие от юридических, смогут вернуть хранившиеся в нем деньги без каких-либо последствий – об этом позаботились американские власти.

Актеры,Шэрон Стоун,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий