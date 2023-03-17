Шэрон Стоун расплакалась, рассказав о потере половины своих денег

Актриса Шэрон Стоун расплакалась на фандрайзинговом вечере Фонда исследования рака груди, произнося речь с просьбой жертвовать деньги на подобные исследования. Ее цитирует The Hollywood Reporter.

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По ее словам, сейчас нестабильное финансовое время, и не все решаются выписать чек. Эта ситуация расстраивает актрису. «Нужна смелость, я же знаю, что происходит. Я только что потеряла половину своих денег из-за банковских проблем, но я все-таки здесь», — сказала она.