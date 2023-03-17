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56 минут назад

Умер режиссер Клод Фурнье

Российская Газета

Умер Клод Фурнье, канадский режиссер, сценарист, продюсер, композитор, оператор, монтажер - мастер на все руки, словом.

Умер режиссер Клод Фурнье
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как передает MoviesOnline, кинематографист скончался 16 марта на 92-м году жизни в госпитале Монреальского университета после сердечного приступа, который Фурнье перенес, когда был на Мартинике.

Клод Фурнье родился в Квебеке. Карьеру начал в журналистике, затем перешел в отдел новостей Radio Canada. В кино - с 50-х. Работал в США. Вернувшись в Монреаль в 1963 году, основать собственную продюсерскую компанию Rose Films.

В 1970-м Фунрье снял эротическую комедию "Две женщины в золоте", признанную "одни из самых успешных квебекских фильмов своего времени". Всего же на счету автора снял более ста лент. Его драма "Счастье по случаю" была номинирована в 1983 году на ММКФ.

У Клода есть брат-близнец - актер и сценарист Гай Фурнье.

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