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2 часа назад

Как Мерил Стрип вживалась в роль для фильма "Дьявол носит Прада": видео

Стелла Шмель

Сюжет фильма рассказывает о молодой журналистке Энди, которая получает работу помощника редактора главного модного журнала в Нью-Йорке. Ее начальница — жестокая и беспощадная Миранда Пристли, которая требует от своих подчиненных безупречности во всем и не щадит никого.

В фильме "Дьявол носит Прада" актриса Мерил Стрип исполнила роль холоднокровного главного редактора журнала Миранды Пристли. Блогер @Smth_more рассказала, как прошла подготовка актрисы к роли, и почему ей это далось нелегко.

Во время съемок картины, Мерил Стрип не выходила из образа даже во время перерывов. Она не общалась с коллегами по площадке, чтобы сохранить чувство напряжения и отстраненности. Но, по словам самой Стрип, за кадром она чувствовала себя одинокой.

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Подробнее о том, как Мерил Стрип готовилась к роли в фильме "Дьявол носит Прада", смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, кто из актеров сыграл самого правдоподобного психопата в кино.

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