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2 часа назад

Элизабет Олсен призналась, что хочет сделать роль Алой Ведьмы веселее

Газета.Ru

Актриса Элизабет Олсен рассказала в беседе с ScreenRant, что не знает, когда вернется к съемкам фильмов по комиксам Marvel, однако призналась, что хотела бы изменить свою роль Ванды Максимофф (Алой Ведьмы).

Элизабет Олсен хочет сделать роль Алой Ведьмы веселее
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В финале картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ее героиня оказалась погребена под обломками здания, однако неизвестно, погибла ли она. «С ней теперь можно сделать что угодно! С ней случилось так многое, и теперь можно сделать ее веселее. Она придает истории эмоциональный накал, и это можно исследовать глубже. И, надеюсь, она получит свое искупление», — говорит Олсен.

Ранее Marvel опубликовала второй трейлер «Стражей Галактики 3», в котором енот Ракета вспоминает о своем происхождении.

Актеры,Элизабет Олсен,
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