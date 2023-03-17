Элизабет Олсен хочет сделать роль Алой Ведьмы веселее

Актриса Элизабет Олсен рассказала в беседе с ScreenRant, что не знает, когда вернется к съемкам фильмов по комиксам Marvel, однако призналась, что хотела бы изменить свою роль Ванды Максимофф (Алой Ведьмы).

В финале картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ее героиня оказалась погребена под обломками здания, однако неизвестно, погибла ли она. «С ней теперь можно сделать что угодно! С ней случилось так многое, и теперь можно сделать ее веселее. Она придает истории эмоциональный накал, и это можно исследовать глубже. И, надеюсь, она получит свое искупление», — говорит Олсен.