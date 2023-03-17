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2 часа назад

Дженна Ортега взбесила продюсера «Сорвиголовы»

Чемпионат.com

Известного продюсера, сценариста и режиссёра Стивена С. ДеНайта раздражает поведение звезды сериала «Уэнсдей» Дженны Ортеги. Напомним: Стивен С. ДеНайт спродюсировал первый сезон «Сорвиголовы» и 66 эпизодов «Тайн Смолвиля».

Дженна Ортега взбесила продюсера «Сорвиголовы»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Он никогда не работал с Ортегой, но его взбесил тот факт, что 20-летняя звезда вносила правки в сценарий «Уэнсдей». Ещё ему не понравился тот факт, что Дженна на съёмочной площадке шоу позволяла себе слишком много.

"Она пока молода. Возможно, она не знает, как лучше. Ей следует спросить себя, как бы она себя чувствовала, если бы шоураннеры дали интервью и рассказали, какая она сложная и как отказалась исполнять материал. Такого рода заявление неправомерно и токсично. Мне нравится её работа, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в этом бизнесе".

При этом он считает Дженну Ортегу талантливой актрисой. А фанаты уже «атаковали» известного продюсера в его соцсетях.

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