Дженна Ортега взбесила продюсера «Сорвиголовы»

"Она пока молода. Возможно, она не знает, как лучше. Ей следует спросить себя, как бы она себя чувствовала, если бы шоураннеры дали интервью и рассказали, какая она сложная и как отказалась исполнять материал. Такого рода заявление неправомерно и токсично. Мне нравится её работа, но жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с такими людьми в этом бизнесе".