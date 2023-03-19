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45 минут назад

Домработница ограбила звезду фильма «Место встречи изменить нельзя»

Мослентаиещё 2

Домработница ограбила звезду фильма «Место встречи изменить нельзя», российскую актрису Наталью Фатееву, пока артистка лежала в больнице. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Домработница ограбила звезду фильма «Место встречи изменить нельзя»
Фото: МослентаМослента

Вернувшись домой после больницы, Фатеева обнаружила, что из дома вынесли деньги, одежду и продукты питания. Актриса обратилась в полицию, но домработницу пока не удалось найти. По данным источника, Майясар успела покинуть страну и уехать в Узбекистан.

Ранее налетчик с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье. Злоумышленник рассказал, что купил игрушку, чтобы напугать сотрудницу торговой точки.

Актеры,Место встречи изменить нельзя,Наталья Фатеева,
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