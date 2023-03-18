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1 час назад

Почему «Мисс Мира» побоялась сниматься в «Сумерках»

Мира Маркина

На роль Розали Каллен рассматривались многие актрисы. Принять участие в съемках «Сумерек» предлагали даже одной из самых знаменитых победительниц конкурсов красоты Айшварии Рай, но она отказалась. Чего она испугалась, читайте в материале «Рамблера».

Почему «Мисс Мира» побоялась сниматься в «Сумерках»
Фото: Кадр из фильма "Сумерки"Кадр из фильма "Сумерки"

Одной из самых заметных претенденток на роль Розали Хейл, которая в серии романов «Сумерки» описывается как невероятная красавица, была актриса Айшвария Рай. К тому моменту она сыграла в десятках успешных фильмов («Возвращение домой», «Несколько слов о любви», «Лед на душе» и других), а имеющийся у нее в багаже титул «Мисс мира» только подчеркивал ее преимущество перед остальными кандидатками.

Кадр из фильма "Принцесса специй"

По слухам, Рай долго думала над тем, принять ли ей участие в проекте или нет, но в итоге все-таки решила отказаться от съемок. И вот почему. На тот момент уже был выбран актер на роль возлюбленного Розали Эммета. Келлану Латсу был всего 21 год, поэтому 34-летняя Айшвария побоялась, что на фоне юноши будет выглядеть как его великовозрастная избранница. Актриса также переживала, что поклонники «Сумерек» не примут ее в роли роскошной блондинки из семейства Калленов.

В итоге роль Розали Хейл досталась давней знакомой режиссера первой части Кэтрин Хардвик, юной актрисе Никки Рид. Однако работу девушка получила далеко не из-за своей дружбы с создателем картины — никто так хорошо не вписывался в семью благородных вампиров, как она.

Кадр из фильма "Сумерки"

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Отметим, что для Рид роль красивой вампирши из семейства Калленов стала настоящим прорывом. «Сумерки» принесли актрисе мировую известность и стали одной из самых заметных ее работ в кино.

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