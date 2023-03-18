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1 час назад

Актрисы-близнецы: лучшие роли сестер Арнтгольц

Даша Краснова

Актрис назвали в честь Татьяны и Ольги Лариных из "Евгения Онегина", но в отличие от героинь произведению они по-настоящему дружны и даже похоже. "Рамблер" расскажет, чем сейчас занимаются девушки.

Актрисы-близнецы: лучшие роли сестер Арнтгольц
Фото: социальные сетисоциальные сети

Конечно, сестры ладили не всегда — до 12 лет они постоянно ссорились и даже дрались. Сближение произошло благодаря занятиям спортом и ощущению общих трудностей — отсутствию перспектив в Калининграде.

социальные сети

Потом Татьяна вытянула счастливый билет, сыграв Катю Трофимову в "Простых истинах", а Ольга дебютировала в работе "Черная комната" и картине "Русское". С тех пор карьеры обеих сестер стремительно шли в гору. Актрисы играли в кино и театрах, участвовали в шоу и, конечно, успевали строить личную жизнь. У обеих актрис было по два брака, и даже дети родились с разницей в 20 дней.

Сестры Арнтгольц родили сыновей

Лучшие роли Татьяны

кадры из сериала
  • "И все-таки я люблю" — сериал о девушке, которая пережила большую любовь, предательство и даже тюрьму. «
  • По сюжету сериала "Брак по завещанию" английский миллионер Теренс Харпер оставил завещание, по которому Саша Козинцева может получить 9 миллионов фунтов стерлингов, если выполнит непростое условие.
  • В сериале "Виктория" — мужа главное героини увольняют с должности, поэтому он едет служить по контракту на границу Узбекистана и Шарифстана. Затем исчезает при таинственных обстоятельствах, а после пропадает и их сын. Вместе со своим другом детства, героиня отправляется на поиски своего мужа и сына.

Лучшие роли Ольги

кадры из сериала
  • Сериал "Выхожу тебя искать" показывает отдел по розыску без вести пропавших людей. На работу в их отдел приходит психолог Рита Высоцкая, вместе с ее приходов образуется любовный треугольник из главных героев. Михаил и Денис не догадываются, что у Риты есть тайна. Девушка работает в отделе с одной целью – она хочет найти себя, так как не знает своего настоящего имени.
  • "Белые розы надежды" уносят зрителя во вторую половину 80-х. Главная героиня оканчивает музыкальное училище, но в гостях встречает геолога Федора, который позже по распределению отправляется на БАМ, писем не пишет. Девушка решает построить личную жизнь с другим, а в 90-е Женя, беременная вторым ребенком, незаслуженно попадает в тюрьму. Она выходит через полгода не находит дома ни мужа, ни ребенка.

Сначала актрисы сделали перерыв в кинокарьере, чтобы посвятить себя материнству. А затем переключились на театр, при этом они до сих пор помогают друг другу и подменяют друг друга. Например, когда Татьяна участвовала в шоу "Ледниковый период", где каталась в паре с Максимом Стависким. В процессе выяснилось, что Таня беременна, и сестру заменила Ольга.

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