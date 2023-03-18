Брайан Кокс раскритиковал Дэниела Дэй-Льюиса за актерский метод

Звезда сериала «Наследники» Брайан Кокс раскритиковал своего коллегу Дэниела Дэй-Льюиса за его «одержимость актерским методом», сообщает Variety.
В своем новом интервью шотландский актер заявил, что рад завершению «Наследников», для которых предстоящий четвертый сезон станет финальным.
«Я буду очень скучать по проекту и по своим коллегам, но думаю, что история сериала подходит к своему логическому завершению. И никакой грусти по этому поводу у меня нет», — рассказал Кокс.
Во время интервью актера спросили о его профессиональном методе работы на съемках. Отвечая на вопрос, Кокс вспомнил о своей работе с трехкратным обладателем премии «Оскар» Дэниелем Дэй-Льюисом, с которым он снимался в драме «Боксер» 1997 года.
Звезда «Наследников» критически оценил манеру игры коллеги и заявил, что не разделяет «одержимость Дэй-Льюиса актерским методом». Он также предположил, что рано завершивший карьеру актер устал из-за того, что сильно изводил себя во время подготовки к ролям.
«Да просто делай свою работу, не нужно всей этой чепухи про «я мыслю, следовательно, я чувствую». Он ушел на пенсию в 55, но должен сказать по личному опыту, что именно в этом возрасте и начинаются самые интересные роли», — подытожил Кокс.