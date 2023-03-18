Брайан Кокс раскритиковал Дэниела Дэй-Льюиса за актерский метод

«Да просто делай свою работу, не нужно всей этой чепухи про «я мыслю, следовательно, я чувствую». Он ушел на пенсию в 55, но должен сказать по личному опыту, что именно в этом возрасте и начинаются самые интересные роли», — подытожил Кокс.