Горячая красотка в 47: что стало с Жади из "Клона"

Очаровательная бразильянка Джованна Антонелли когда-то была самой популярной женщиной на мировых экранах. Все знали ее по роли в культовом сериале "Клон". 18 марта Джованна отмечает 47-й день рождения. О том, что стало с "Жади", читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Клон" Кадр из сериала "Клон"

Кадр из сериала "Клон"

Жгучая бразильская красавиц запомнилась всем по роли в суперпопулярном сериале «Клон», где она сыграла свободолюбивую марокканку, влюбленную в нерешительного бразильца Лукаса. За отношениями Жади и Лукаса с невероятным интересом наблюдали все, фирменные танцы Жади стали причиной всплеска интереса к танцу живота во всем мире, а девушки стали поголовно носить ее фирменный браслет, сплетенный с кольцом.

25-летняя актриса и подумать не могла, что ее ждет такой оглушительный успех и эта роль перевернет ее жизнь. Большой сюрприз ждал Джованну после съемок, когда экранная любовь с актером Мурило Бенисио переросла в нечто большее. Актеры стали возлюбленными в настоящей жизни, прожили в гражданском браке 3 года и стали родителями сына Пьетро Бенисио. После чего они разошлись.

Кадр из сериала "Клон"

Любовных романов с мужчинами у красавицы Джованны Антонелли было довольно много: она дважды была замужем (Рикардо Медина и Роберто Локас), встречалась с Артуром Фернандесом и, наконец, с Леонардо Ногейра, от которого у нее родились двое близняшек — Антониа и София.

Джованна сейчас живет с отцом дочерей, ее видят с бывшим возлюбленным Мурило Бенисио (они все еще в хороших отношениях воспитывают общего сына).

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Карьера Джованны по прежнему бьет ключом. Обладая большим талантом, она легко переключается между юмором и драмой и самыми разными персонажами — будь то наивные девушки, сильные женщины или злодейки. Неудивительно, что Джованна считается одним из главных имен студии Globo и всегда востребована на работе.

Джованна все еще невероятно красива и эффектна. Она всегда выглядит естественно и натурально.

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Правда сейчас Джованна объявила, что снимается в последней теленовелле в карьере. Выход на пенсию? Нет, это не входит в планы актрисы, которая хочет бросить долгие проекты, чтобы посвятить себя другой деятельности, в том числе жизни бизнесвумен.

«Те, кто следит за мной в сетях, знают, как я делаю много дел одновременно. Работаю 30 лет, непрерывно и не покладая рук. Я не могу уйти со сцены, потому что сейчас я вовлечена в очень много проектов. Но да, я все больше и больше выбираю, где я буду», — говорит Джованна, которой 18 числа исполнилось 47 лет.

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Джованна, которая на телевидении уже была Капиту, Жади, Барбарой и многими другими женщинами, которых все еще помнят, с гордостью говорит о своем пути как актрисы.

«Я питаю особую привязанность к каждой своей героине, а также к публике...

Я большая поклонница женщин, которые всегда вдохновляли меня, как в личной жизни, так и в образах персонажей», — говорит она.

Вдали от мыльных опер Джованна Антонелли хочет больше посвятить себя предпринимательской деятельности. Она является партнером Giolaser, сети клиник депиляции, эстетики и красоты, основанной в 2013 году и насчитывающей более 300 отделений по всей стране.