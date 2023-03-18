Звезда франшизы "Шазам" Хонсу пожаловался на низкие гонорары

«Я все еще отчаянно пытаюсь заработать. Знаете, я вижу, как актеры, с которыми мы начинали работать в одно и то же время, и которые имеют куда меньше профессиональных заслуг, очень хорошо обеспечены и ни в чем не нуждаются. Из-за этого я чувствую себя ужасно обманутым, как с токи зрения финансов, так и с точки зрения профессиональной загруженности», — признался Хонсу.