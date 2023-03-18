Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
4 часа назад

Звезда франшизы "Шазам" Хонсу пожаловался на низкие гонорары

Газета.Ru

Дважды номинированный на «Оскар» звезда франшизы «Шазам» Джимон Хонсу пожаловался на низкие гонорары, сообщает Deadline.

Актер, исполнивший в дилогии DC роль волшебника Шазама, рассказал, что в отличие от коллег, не может похвастаться высокими заработками в Голливуде.

«Я все еще отчаянно пытаюсь заработать. Знаете, я вижу, как актеры, с которыми мы начинали работать в одно и то же время, и которые имеют куда меньше профессиональных заслуг, очень хорошо обеспечены и ни в чем не нуждаются. Из-за этого я чувствую себя ужасно обманутым, как с токи зрения финансов, так и с точки зрения профессиональной загруженности», — признался Хонсу.

Джимон Хонсу был дважды номинирован на премию «Оскар» за роли в картинах «Кровавый алмаз» и «В Америку». Также он претендовал на «Золотой глобус» за свою роль в драме «Амистад».

В числе самых известных картин в фильмографии актера: драма «Гладиатор», «Стражи Галактики», «Меч короля Артура», «Аквамен» и «Тихое место 2».

Актеры,Видео,В Америке,Кровавый алмаз,Амистад,Гладиатор,Оскар,Аквамен,Стражи Галактики,Меч короля Артура,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий