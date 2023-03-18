Звезда франшизы "Шазам" Хонсу пожаловался на низкие гонорары

Дважды номинированный на «Оскар» звезда франшизы «Шазам» Джимон Хонсу пожаловался на низкие гонорары, сообщает Deadline.
Актер, исполнивший в дилогии DC роль волшебника Шазама, рассказал, что в отличие от коллег, не может похвастаться высокими заработками в Голливуде.
«Я все еще отчаянно пытаюсь заработать. Знаете, я вижу, как актеры, с которыми мы начинали работать в одно и то же время, и которые имеют куда меньше профессиональных заслуг, очень хорошо обеспечены и ни в чем не нуждаются. Из-за этого я чувствую себя ужасно обманутым, как с токи зрения финансов, так и с точки зрения профессиональной загруженности», — признался Хонсу.
Джимон Хонсу был дважды номинирован на премию «Оскар» за роли в картинах «Кровавый алмаз» и «В Америку». Также он претендовал на «Золотой глобус» за свою роль в драме «Амистад».
В числе самых известных картин в фильмографии актера: драма «Гладиатор», «Стражи Галактики», «Меч короля Артура», «Аквамен» и «Тихое место 2».