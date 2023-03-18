Уиллем Дефо заявил о готовности вновь сыграть Зеленого гоблина

Дефо отметил, что эта роль была ему очень интересна, так как ему пришлось воплотить в жизнь сразу двух разных персонажей. Также он добавил, что съемка в двух похожих фильмах была для него разным опытом. Поэтому он не против вновь вернуться к этой роли.