Уиллем Дефо заявил о готовности вновь сыграть Зеленого гоблина

Американский актер Уиллем Дефо высказался о возможности вновь вернуться к роли Зеленого гоблина в "Человеке-пауке". Об этом он сообщил в интервью изданию Inverse.
Дефо отметил, что эта роль была ему очень интересна, так как ему пришлось воплотить в жизнь сразу двух разных персонажей. Также он добавил, что съемка в двух похожих фильмах была для него разным опытом. Поэтому он не против вновь вернуться к этой роли.
"Оба раза, когда я его играл — и двадцать лет назад, и недавно были для меня разным опытом. Оба раза я получал от этой работы удовольствие"
Уиллем Дефо дважды играл Зеленого гоблина. Впервые он появился в качестве этого персонажа в фильме "Человек-паук" в 2002 году. Второй раз его пригласили сыграть в картине "Человек-паук: нет пути домой", которая вышла в 2021 году.
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