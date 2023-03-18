Тони Коллетт высказалась о съемке интимных сцен

Актриса Тони Коллетт заявила, что чувствует себя намного лучше во время работы без координаторов интимных сцен. В интервью лондонской газете Times она призналась, что испытывает тревогу, когда на съемках откровенных кадров присутствуют координаторы.
«Мне казалось, что люди, которых пригласили, чтобы я чувствовала себя более непринужденно, на самом деле заставляли меня чувствовать себя более тревожно. Они не помогали, поэтому я попросила их уйти», — сказала актриса.
За 30-летнюю карьеру Коллетт снялась в более чем 70 фильмах, первым из которых была картина «Свадьба Мюриэл» 1994 года.