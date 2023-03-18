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3 часа назад

Тони Коллетт высказалась о съемке интимных сцен

Газета.Ru

Актриса Тони Коллетт заявила, что чувствует себя намного лучше во время работы без координаторов интимных сцен. В интервью лондонской газете Times она призналась, что испытывает тревогу, когда на съемках откровенных кадров присутствуют координаторы.

Тони Коллетт высказалась о съемке интимных сцен
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мне казалось, что люди, которых пригласили, чтобы я чувствовала себя более непринужденно, на самом деле заставляли меня чувствовать себя более тревожно. Они не помогали, поэтому я попросила их уйти», — сказала актриса.

За 30-летнюю карьеру Коллетт снялась в более чем 70 фильмах, первым из которых была картина «Свадьба Мюриэл» 1994 года.

Актеры,Тони Коллетт,
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