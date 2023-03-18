Ким Бейсингер вернется в ремейке "Девяти с половиной недель"

Актриса Ким Бейсингер, которой в декабре исполнилось 69 лет, звезда культовой эротической драмы 1986 года "Девять с половиной недель" (Nine ½ Weeks), появился и в сериале-ремейке.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Проект, в первом сезоне которого заявлено десять эпизодов, уже запущен в производство - для сервиса Amazon Prime Video. При этом создатели посулили: а) сохранить дух первоисточника, б) еще более смелый контент, по отваге и откровенности максимально приближенный к одноименному оригинальному роману Элизабет Макнейл.

Снимать начнут летом в Лондоне и Манчестере.

У Бейсингер, слава Богу, будет не главная роль, а второстепенная - университетской профессорши. Прочий каст пока не обозначен, как и дата премьеры.