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1 час назад

Зак Снайдер заинтриговал фанатов публикацией снимка с Генри Кавиллом в роли Супермена

Inc-News

В комментарии 57-летний режиссёр был ещё загадочнее: «Жизнь – цикл, от рождения до смерти и перерождения».

Снайдер заинтриговал фанатов новым кадром
Фото: Inc-NewsInc-News

Зак Снайдер продолжает держать поклонников комиксов DC в напряжении, опубликовав за эту неделю второй пост с отсылкой к 28, 29 и 30 апреля и двумя чёрно-белыми снимками Генри Кавилла в роли Супермена.

На втором фото поверх изображения актёра написан текст: «MOS BVS ZSJL (аббревиатуры англоязычных названий к/ф: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера»). Жизнь – цикл, от рождения до смерти и перерождения. Путь героя тоже цикл. Продолжающийся путь роста и трансформации. 28, 29 и 30 апреля».

Первый пост с упоминанием этих дат режиссёр опубликовал 15-го марта, поделившись коротким видеороликом с упоминанием злодея комиксов DC, лорда Дарксайда и словосочетания «полный цикл».

Актеры,Бэтмен против Супермена: На заре справедливости,Человек из стали,Генри Кавилл,Зак Снайдер,
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