Снайдер заинтриговал фанатов новым кадром

В комментарии 57-летний режиссёр был ещё загадочнее: «Жизнь – цикл, от рождения до смерти и перерождения».

Фото: Inc-News Inc-News

Зак Снайдер продолжает держать поклонников комиксов DC в напряжении, опубликовав за эту неделю второй пост с отсылкой к 28, 29 и 30 апреля и двумя чёрно-белыми снимками Генри Кавилла в роли Супермена.

На втором фото поверх изображения актёра написан текст: «MOS BVS ZSJL (аббревиатуры англоязычных названий к/ф: «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости Зака Снайдера»). Жизнь – цикл, от рождения до смерти и перерождения. Путь героя тоже цикл. Продолжающийся путь роста и трансформации. 28, 29 и 30 апреля».