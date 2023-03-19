За что отменили Харви Вайншейна

В 2017 году произошло первое крупное дело о харрасменте — тогда несколько известных актрис обвинили голливудского продюсера в сексуальных домогательствах. "Рамблер" расскажет, как это было.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

5 октября 2017 года The New York Times опубликовал материал, раскрывающим домогательства Харви Вайнштейна. По словам журналистов, на протяжении 30 лет он склонял к интиму актрис, обещая за это помощь в карьере. Например, Эшли Джадд заявила, что вместо делового завтрака, он предложил подняться к нему в номер, появился в банном халате и предложил ей массаж.

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После скандальной статьи несколько знаменитых голливудских актрис признались, что тоже стали жертвами домогательств Харви Вайнштейна. Против продюсера выступили — Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель, Кейт Бекинсейл, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие. Число жертв постоянно увеличилось до десятков женщин.

В список вошла и Анджелина Джоли заявила, которая заявила, что после непристойного предложения Вайнштейна старалась избегать его. Обладательница "Оскара" Гвинет Пэлтроу также рассказала про кейс с массажем. Но девушку отстоял на тот момент бойфренд Брэд Питт.

Французская актриса Леа Сейду рассказала, что мужчина пытался насильно поцеловать ее, и что вырваться было трудно, так как Харви полный мужчина. Позже ее агент посоветовал не общаться с ним, но и не портить отношения. Вайнштейн был властным человеком, поэтому многие его боялись.

19 октября гендиректор Роскино, Екатерина Мцитуридзе тоже заявила, что подверглась домогательствам со стороны продюсера во время кинофестиваля в Венеции. Он предложил обсудить идею работы с российскими сценаристами, а потом снова повторил трюк с массажем. Ведущую спас официант, который принес ведро со льдом для шампанского.

От знаменитого Вайнштейна отвернулись коллеги, его осудили многие творческие и государственные деятели. При этом Квентин Тарантино признался, что давно знал о проблемах продюсера, но не представлял масштабов происходящего.

Супруга продюсера Джорджина Чапман через пять дней после публикации скандального материала подала на развод. По ее словам, только так она могла отречься от скандальной истории и защитить их общих детей. Затем по решению совета директоров The Weinstein Company Харви Вайнштейна уволили из компании, хотя он является ее совладельцем.