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1 час назад

Звезда «Содержанок» Александр Кузнецов рассказал о съемках в «Фантастических тварях»

Катерина Саломе

Актер Александр Кузнецов известен не только в России, но и за рубежом. Звезда «Содержанок», «Сердца Пармы» и «Скифа» сыграл в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В беседе с Юрием Дудем (включен Минюстом в реестр иноагентов) он рассказал о съемках в британо-американской фэнтезийной ленте.

Звезда «Содержанок» рассказал о съемках в «Фантастических тварях»
Фото: Кадр из фильма "Содержанки"Кадр из фильма "Содержанки"

Артист признался, что встреча с кастинг-директором всех картин о Гарри Поттере Фионой Уир была случайной. Они пересеклись на фестивале Subtitle, вспоминает Александр. Но, по его словам, он понятия не имел, кто такая Уир, когда впервые увидел ее.

«Это хорошо, что я не знал, иначе бы вел себя как идиот от волнения, гарантированно», — признался он.

Кастинг-директор связалась с ним спустя 10 месяцев после встречи, рассказал актер. Тогда она и сообщила Кузнецову, что тот получил роль в «Фантастических тварях».

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По приезду на съемки актер заболел коронавирусом. По словам Александра, он был уверен, что его заменят, однако режиссер киноленты Дэвид Йейтс настоял на том, чтобы он остался.

Ранее мы писали о том, что "Гарри Поттер" и "Фантастические твари" исчезнут из онлайн-кинотеатров.

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