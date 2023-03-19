Звезда «Содержанок» рассказал о съемках в «Фантастических тварях»

Актер Александр Кузнецов известен не только в России, но и за рубежом. Звезда «Содержанок», «Сердца Пармы» и «Скифа» сыграл в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В беседе с Юрием Дудем (включен Минюстом в реестр иноагентов) он рассказал о съемках в британо-американской фэнтезийной ленте.

Фото: Кадр из фильма "Содержанки" Кадр из фильма "Содержанки"

Артист признался, что встреча с кастинг-директором всех картин о Гарри Поттере Фионой Уир была случайной. Они пересеклись на фестивале Subtitle, вспоминает Александр. Но, по его словам, он понятия не имел, кто такая Уир, когда впервые увидел ее.

«Это хорошо, что я не знал, иначе бы вел себя как идиот от волнения, гарантированно», — признался он.

Кастинг-директор связалась с ним спустя 10 месяцев после встречи, рассказал актер. Тогда она и сообщила Кузнецову, что тот получил роль в «Фантастических тварях».