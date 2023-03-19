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3 часа назад

Бондарчук рассказал, что Андреева отказалась от главной роли в «Актрисах»

Слово и Делоиещё 1

Режиссер Федор Бондарчук рассказал о сериале «Актрисы», премьера которого состоится 30 марта. Его супруга, актриса Паулина Андреева выступила сценаристом ленты, но от главной роли в картине отказалась.

Бондарчук рассказал, что Андреева отказалась от главной роли в «Актрисах»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По словам Бондарчука, в первый раз, когда она принесла сценарий, он задал вопрос, о чем будет фильм. Андреева объяснила, что в нем будет рассказываться о реальной жизни актеров. Бондарчуку тема показалась сомнительной, так как ее неоднократно поднимали в кино и она уже изобиловала штампами.

«Как Паулина сможет отделить себя и свои переживания от текста, стать их создателем, а не ''переживателем''? Тем более что актерская тема в кино измучена штампами», — цитируют Бондарчука «Ведомости».

Андреевой пришлось читать сценарий мужу вслух, а позднее Бондарчук предложил ей главную роль в фильме. Несмотря на то что она подходила под главный образ, Андреева отказалась, заявив, что представляет другую актрису. Режиссер счел такой подход к работе авторским и оценил его.

В главных ролях в сериале «Актрисы» сыграли Светлана Ходченкова, Лолита Милявская, Елена Николаева, Полина Пушкарук и другие.

Актеры,Полина Пушкарук,Елена Николаева,Лолита Милявская,Светлана Ходченкова,Федор Бондарчук,Паулина Андреева,
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