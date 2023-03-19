Бондарчук рассказал, что Андреева отказалась от главной роли в «Актрисах»

По словам Бондарчука, в первый раз, когда она принесла сценарий, он задал вопрос, о чем будет фильм. Андреева объяснила, что в нем будет рассказываться о реальной жизни актеров. Бондарчуку тема показалась сомнительной, так как ее неоднократно поднимали в кино и она уже изобиловала штампами.