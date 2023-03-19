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1 час назад

Лолита заявила, что Бондарчук поразил ее строгостью

Газета.Ru

Певица Лолита Милявская поделилась в беседе с изданием «7 Дней» впечатлениями от съемок в проекте Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы».

Лолита заявила, что Бондарчук поразил ее строгостью
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Милявская призналась, что Бондарчук поразил ее строгостью. Артистка не видела подобной дисциплины ни на одной съемочной площадке.

В сериале Лолита исполнила роль директора театра Ольги. Она назвала свою героиню жесткой женщиной с проблемами в личной жизни.

«Она человек, смирившийся с участью второй жены. И это нелегкая судьбина. Персонаж вроде был понятный, но непростой. Главная сложность в том, что я сама по-другому устроена. Я из тех, кто никогда не будет второй и не станет никого возводить на пьедестал», — объяснила певица.

Ранее вышел трейлер сериала «Актрисы».

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