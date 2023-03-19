Лолита заявила, что Бондарчук поразил ее строгостью

«Она человек, смирившийся с участью второй жены. И это нелегкая судьбина. Персонаж вроде был понятный, но непростой. Главная сложность в том, что я сама по-другому устроена. Я из тех, кто никогда не будет второй и не станет никого возводить на пьедестал», — объяснила певица.