Лолита заявила, что Бондарчук поразил ее строгостью

Певица Лолита Милявская поделилась в беседе с изданием «7 Дней» впечатлениями от съемок в проекте Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского «Актрисы».
Милявская призналась, что Бондарчук поразил ее строгостью. Артистка не видела подобной дисциплины ни на одной съемочной площадке.
В сериале Лолита исполнила роль директора театра Ольги. Она назвала свою героиню жесткой женщиной с проблемами в личной жизни.
«Она человек, смирившийся с участью второй жены. И это нелегкая судьбина. Персонаж вроде был понятный, но непростой. Главная сложность в том, что я сама по-другому устроена. Я из тех, кто никогда не будет второй и не станет никого возводить на пьедестал», — объяснила певица.
Ранее вышел трейлер сериала «Актрисы».