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1 час назад

Дензел Вашингтон снимется в сиквеле «Гладиатора» Ридли Скотта

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Спустя 16 лет после того, как Дензел Вашингтон снялся в популярной криминальной драме Ридли Скотта «Американский гангстер», актёр ведет с ним переговоры о том, чтобы сняться в сиквеле «Гладиатора». Фильм продолжит историю картины 2000 года, получившей «Оскар», в центре которой бывший генерал Максимус Меридиус, которого сыграл Рассел Кроу, у которого не было выбора, кроме как стать гладиатором под началом самопровозглашенного императора Коммода в исполнении Хоакина Феникса.

Дензел Вашингтон снимется в сиквеле «Гладиатора» Ридли Скотта
Фото: MainstyleMainstyle

Сюжет продолжения «Гладиатора» последует за Люциусом, сыном любовницы Максимуса Луциллы, изображённой Конни Нильсен. На данный момент возможная роль Вашингтона не разглашается. Ридли Скотт режиссирует предстоящий фильм по сценарию, написанному Дэвидом Скарпой. Оператор Джон Матисон, художник-постановщик Артур Макс и художник по костюмам Джанти Йейтс, работавшие над оригинальным фильмом, также будут создавать продолжения. Премьера запланировала на 22 ноября 2024 года.

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