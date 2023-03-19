Дензел Вашингтон снимется в сиквеле «Гладиатора» Ридли Скотта

Спустя 16 лет после того, как Дензел Вашингтон снялся в популярной криминальной драме Ридли Скотта «Американский гангстер», актёр ведет с ним переговоры о том, чтобы сняться в сиквеле «Гладиатора». Фильм продолжит историю картины 2000 года, получившей «Оскар», в центре которой бывший генерал Максимус Меридиус, которого сыграл Рассел Кроу, у которого не было выбора, кроме как стать гладиатором под началом самопровозглашенного императора Коммода в исполнении Хоакина Феникса.