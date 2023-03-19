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1 час назад

Брюсу Уиллису – 68: его лучшие кинороли

Inc-News

Брюсу Уиллису – 68: его лучшие кинороли. Воздадим дань уважения замечательному актёру и звезде боевиков, вспомнив его самые лучшие роли в кино, включая «Крепкого орешка» и «Шестое чувство».

Брюсу Уиллису – 68: его лучшие кинороли
Фото: Inc-NewsInc-News

Легендарному актёру, зацементировавшему статус героя боевиков после роли Джона Макклейна во франшизе «Крепкий орешек», 19-го марта исполнилось 68 лет. И, наверное, нет лучшего способа отпраздновать это событие, чем оглянуться назад и ещё раз пересмотреть лучшие роли Уиллиса.

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Он завершил успешную актёрскую карьеру в марте 2022-го. Тогда его семья в лице жены Эммы Хеминг Уиллис, бывшей жены Деми Мур, а также шести дочерей: Румер Уиллис, Скаут Уиллис, Талулы Уиллис, Мейбел Уиллис и Эвелин Уллис объявила о диагностированной у него афазии, которая воздействует на способность человека общаться. В прошлом месяце они уточнили информацию о его состоянии, заявив, что Уиллис страдает фронтотемпоральной деменцией (FTD).

С его роли-прорыва в сериале «Детективное агентство «Лунный свет», который в 1987-м принёс ему «Золотой глобус» и «Эмми» в номинации «Лучший актёр комедии или мюзикла», Уиллис появился в более, чем сотни кинофильмов. В их числе «Криминальное чтиво» (1994), «Шестое чувство» (1999), «Королевство полной луны» (2012). Проекты с участием Брюса заработали в мировом прокате более $5 миллиардов.

Франшиза «Крепкий орешек» (1988 – 2013)

К Брюсу Уиллису приклеилось звание «самый крутой парень Голливуда» в 1988-м, когда он появился на экране в образе бесстрашного Джона Макклейна в этом боевике (и, к тому же, рождественском) фильме. За ним последовали пять сиквелов с участием Уиллиса. Серия принесла компании-производителю Twentieth Century Fox $1.4 миллиарда.

«Пятый элемент» (1997)

Первое погружение актёра в научно-фантастический жанр случилось в этом фильме Люка Бессона, где он сыграл водителя такси, который становится ответственным за выживание планеты Земля в XXIII столетии.

«Криминальное чтиво» (1994)

Уиллис сыграл вместе с Джоном Траволтой, Сэмюэлом Л.Джексоном, Тимом Ротом, Вингом Реймзом и Умой Турман в этом фильме жанра «нуар» Квентина Тарантино. Картина собрала в прокате более $213 миллионов и была номинирован на семь «Оскаров», взяв премию за «Лучший оригинальный сценарий».

«Армагеддон» (1998)

Зрители не захотели пропустить ни минуты из этого трогающего за душу перформанса Уиллиса в качестве преданного отца, пожертвовавшего жизнью для сохранения мира (и Бена Аффлека) в фильме-катастрофе режиссёра Майкла Бэя. Картина стала самой кассовой по итогам 1998-го года.

«Петля времени» (2012)

Научно-фантастический триллер Райана Джонсона показывает Брюса Уиллиса, входящего в противостояние с героем Джозефа Гордона-Левитта. Молодой коллега Брюса сыграл более юную версию его героя. Действительно, петля.

«Шестое чувство» (1999)

Уиллис и М. Найт Шьямалан объединились впервые для съёмок этого фильма ужасов, продемонстрировав один из самых шокирующих сюжетных поворотов в истории кино. «Шестое чувство» стал вторым по кассовым сборам по итогам 99-го.

«Неуязвимый» (2000)

В этом психологическом триллере Уиллис сыграл прославленного экс-футболиста, который приобрёл сверхчеловеческую силу после выживания в железнодорожной катастрофе. Актёр вновь встретился на съёмочной площадке с Шьямаланом. И он вновь воспроизвёл своего персонажа в «Сплите» (2016) и «Стекле» (2019).

«Неудержимые» (с 2010)

Уиллису удалось поработать с многочисленной командой звёзд боевиков, включая Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стэйтема, Микки Рурка, Джета Ли и Дольфа Лундгрена, в первых двух фильмах франшизы. Однако от съёмок в третьей части 2014-го года он решил отказаться.

«Королевство полной луны» (2012)

В этой драматической истории взросления от Уэса Андерсона Уиллис запомнился зрителям причудливым перформансом, блеснув на экране с Эдвардом Нортоном, Фрэнсис Макдорманд и Биллом Мюрреем. Режиссёр получил «Золотой глобус» за «Лучший фильм» и «Оскар» за «Лучший оригинальный сценарий».

«Город грехов» (2005)

В криминальной антологии 2005-го года, снятой Фрэнком Миллером и Робертом Родригесом в стиле нео-нуара, Уиллис появляется в роли стареющего полицейского Джона Хартигана.

«Альфа Дог» (2006)

В основанной на реальных событиях истории похищения и убийства Николаса Марковица Уиллис играет Сонни Трулава, персонажа, прототипом которого стал Джон «Джек» Голливуд – отец убийцы Джесси Джеймса Голливуда.

«Девять ярдов» (2000)

Уиллис показал в этом хите 2000-го года навыки как вышибалы, так и комика наряду с Мэттью Перри. Успех превзошёл ожидания и повлёк за собой сиквел «Девять ярдов 2» (2004).

«РЭД» (2010)

«В отставке и очень опасен», в этом боевике Уиллис сыграл бывшего сотрудника ЦРУ, чьи навыки всё же пригодились, чтобы решить очередную сложную задачу для Управления. В картине также снялись Морган Фримен и Хелен Миррен.

«Смерть ей к лицу» (1992)

Актёр стал субъектом желания со стороны Мэрил Стрип и Голди Хоун в этой сатирической комедии Роберта Земекиса.

«Осада» (1998)

В триллере Уиллис играет генерала Уильяма Деверо бок о бок с Дензелом Вашингтоном, Аннет Бенинг и Тони Шэлубом.

«Двойной КОПец» (2010)

Уиллис играет упёртого (но смешного) персонажа, противопоставленного комику Трэйси Моргану в этом фильме Кевина Смита о приятелях-полицейских.

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