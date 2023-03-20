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20 минут назад

Звезда «Кадетства» Аристарх Венес рассказал, что работает под руководством отца

Катерина Саломе

Актер Аристарх Венес получил широкую известность после выхода в свет в 2006 году сериала «Кадетство». Он продолжает строить успешную карьеру. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ он признался, что работает в паре с отцом Виктором.

По словам артиста, родитель является его директором. При этом между ними нередко случаются разногласия, подчеркнул Венес. Например, они могут поругаться из-за проб, не сойдясь во мнении идти Аристарху на кастинг или нет. Так, актер вспомнил, как отказывался пробоваться на роль в сериал «Закон каменных джунглей», однако родитель в итоге убедил его прийти на пробы.

Как сейчас выглядит звезда "Кадетства" Аристарх Венес

Виктор, в свою очередь, подчеркнул, что его зарплата значительно ниже, чем гонорары наследника. Поэтому Аристарх помогает семье финансово, добавил он.

Ранее мы писали о том, что продюсер раскрыл зарплаты российских актеров.

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