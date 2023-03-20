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48 минут назад

Адам Сэндлер получил награду имени Марка Твена

Газета.Ru

Комедийному актеру Адаму Сэндлеру вручили награду имени Марка Твена в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает Fox News.

Адам Сэндлер получил награду имени Марка Твена
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На церемонии награждения присутствовали некоторые коллеги Сэндлера по фильмам и другие звезды, включая Дженнифер Энистон, Джадда Апатоу, Дрю Бэрримор, Стива Бушеми, Криса Рока и Бена Стиллера.

Всего звезда «Счастливчика Гилмора» и «Певца на свадьба» снялся более чем в 30 фильмах, которые заработали в мировом прокате более $3 млрд. Снимался Сэндлер и в драмах — например, «Любовь, сбивающая с ног» и «Неограненные драгоценности».

Сэндлер получил копию бронзового бюста Твена, созданного в 1884 году скульптором Карлом Герхардтом. Ранее эту премию получали Вупи Голдберг, Стив Мартин, Эдди Мерфи, Билл Мюррей и др.

О том, что Адам Сэндлер получит награду имени Марка Твена, стало известно в декабре 2022 года.

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