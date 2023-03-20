Адам Сэндлер получил награду имени Марка Твена

Всего звезда «Счастливчика Гилмора» и «Певца на свадьба» снялся более чем в 30 фильмах, которые заработали в мировом прокате более $3 млрд. Снимался Сэндлер и в драмах — например, «Любовь, сбивающая с ног» и «Неограненные драгоценности».