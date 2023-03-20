Хэтэуэй снимется в фильме Митчелла для Warner Bros.

40-летняя актриса переживает расцвет актёрской карьеры и в Голливуде сейчас буквально нарасхват.
Энн Хэтэуэй («Эйлин») подписалась на участие в таинственном новом фильме Дэвида Роберта Митчелла («Под Сильвер-Лейк»). Производством картины займутся Warner Bros. Pictures, Bad Robot и Jackson Pictures.
О проекте известно только, что съёмки этого «волнительного путешествия» на камеру IMAX начнутся будущей осенью. Другие детали журналистам узнать не удалось. Митчелл написал оригинальный сценарий и выступит исполнительным продюсером вместе с Дж.Дж. Абрамсом и Ханной Мингеллой.
Новый фильм выйдет не раньше 2024-го года. А в этом году Энн Хэтэуэй можно будет увидеть сразу в четырёх кинолентах – триллере «Эйлин», комедии «Иди ко мне, детка», драмах «Идея тебя» и «Материнский инстинкт».