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1 час назад

Энн Хэтэуэй снимется в фильме Дэвида Роберта Митчелла для Warner Bros.

Inc-News

40-летняя актриса переживает расцвет актёрской карьеры и в Голливуде сейчас буквально нарасхват.

Хэтэуэй снимется в фильме Митчелла для Warner Bros.
Фото: Inc-NewsInc-News

Энн Хэтэуэй («Эйлин») подписалась на участие в таинственном новом фильме Дэвида Роберта Митчелла («Под Сильвер-Лейк»). Производством картины займутся Warner Bros. Pictures, Bad Robot и Jackson Pictures.

О проекте известно только, что съёмки этого «волнительного путешествия» на камеру IMAX начнутся будущей осенью. Другие детали журналистам узнать не удалось. Митчелл написал оригинальный сценарий и выступит исполнительным продюсером вместе с Дж.Дж. Абрамсом и Ханной Мингеллой.

Новый фильм выйдет не раньше 2024-го года. А в этом году Энн Хэтэуэй можно будет увидеть сразу в четырёх кинолентах – триллере «Эйлин», комедии «Иди ко мне, детка», драмах «Идея тебя» и «Материнский инстинкт».

Актеры,Дэвид Митчелл,Энн Хэтэуэй,
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