Актер Николай Аверюшкин вспомнил, как Олег Ефремов отдал ему визитку во время съемок

Актер Николай Аверюшкин рассказал в интервью Prozvezd о встрече с артистом Олегом Ефремовым.
Это случилось во время съемок фильма "Неприкаянный" режиссера Самсона Самсонова с Ефремовым в главных ролях.
"Моя роль была совсем крохотной, но встреча с Ефремовым произвела на меня огромное впечатление. Его привезли почти перед самой съемкой. Он появился в кадре и всех подтянул к работе своим дружелюбием и улыбкой", - сказал Аверюшкин.
Он добавил, что в их совместной сцене, герой Ефремова отдает ему визитную карточку, однако артист во время съемок поделился своими личными контактами. Аверюшкин до сих пор хранит визитную карточку артиста. Ранее Аверюшкин рассказал о "необычной просьбе" Эдуарда Успенского.