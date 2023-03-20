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1 час назад

Актер Николай Аверюшкин вспомнил, как Олег Ефремов отдал ему визитку во время съемок

Газета.Ru

Актер Николай Аверюшкин рассказал в интервью Prozvezd о встрече с артистом Олегом Ефремовым.

Актер Николай Аверюшкин вспомнил, как Олег Ефремов отдал ему визитку во время съемок
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Это случилось во время съемок фильма "Неприкаянный" режиссера Самсона Самсонова с Ефремовым в главных ролях.

"Моя роль была совсем крохотной, но встреча с Ефремовым произвела на меня огромное впечатление. Его привезли почти перед самой съемкой. Он появился в кадре и всех подтянул к работе своим дружелюбием и улыбкой", - сказал Аверюшкин.

Он добавил, что в их совместной сцене, герой Ефремова отдает ему визитную карточку, однако артист во время съемок поделился своими личными контактами. Аверюшкин до сих пор хранит визитную карточку артиста. Ранее Аверюшкин рассказал о "необычной просьбе" Эдуарда Успенского.

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