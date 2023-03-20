Актер Николай Аверюшкин вспомнил, как Олег Ефремов отдал ему визитку во время съемок

"Моя роль была совсем крохотной, но встреча с Ефремовым произвела на меня огромное впечатление. Его привезли почти перед самой съемкой. Он появился в кадре и всех подтянул к работе своим дружелюбием и улыбкой", - сказал Аверюшкин.