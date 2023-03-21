Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
55 минут назад

Гари Олдману — 65

RT на русском

Во вторник, 21 марта, британский актёр и режиссёр Гари Олдман празднует юбилей. После окончания театральной школы артист девять лет служил в лондонском театре. Популярность в кино ему принесли картины «Сид и Нэнси» и «Навострите ваши уши». Олдман часто исполняет роли злодеев и неоднозначных персонажей. Такие образы он представил в фильмах «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Дракула», «Леон», «Пятый элемент», «Самолёт президента», «Трасса 60», «Шпион, выйди вон!». У Олдмана мастерски получается играть и положительных героев: так, в экранизации книг о Гарри Поттере актёр предстал в образе волшебника Сириуса Блэка. На его счету множество наград. В 2018 году Олдман получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Тёмные времена». В нём он сыграл Уинстона Черчилля.

Гари Олдману — 65
Фото: RT на русскомRT на русском
  • Гари Леонард Олдман родился 21 марта 1958 года в Лондоне в семье сварщика и домохозяйки
  • В детстве Олдман увлекался музыкой — пел и играл на фортепиано. Но интерес к актёрскому искусству оказался сильнее
  • В начале 1970-х толчком для старта актёрской карьеры Гари Олдмана стала работа Малкольма Макдауэлла в картине «Бешеная луна». На изображении
  • В 16 лет Олдман присоединился к Молодёжному театру Гринвича и Льюишема
  • В 1979 году Гари Олдман окончил театральный колледж Роуз Бруфорд
  • В 1980-х первое признание Олдману принесли его театральные работы. Первую роль в кино он исполнил в 1982 году — в фильме «Воспоминания» Колина Грегга
  • В 1986 году Гари Олдман исполнил одну из первых знаковых ролей в своей карьере — он предстал на экране в образе легенды панк-рока Сида Вишеса в ленте «Сид и Нэнси». В проекте актёр исполнил несколько песен Sex Pistols
  • В 1990-х Олдман приобрёл репутацию кинозлодея — на экране он воплотил подозреваемого в убийстве президента США («Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе»), вампира («Дракула»), коррумпированного копа («Леон»), террориста («Самолёт президента»), галактического негодяя («Пятый элемент») и др.
  • В 1997 году Гари Олдман дебютировал в качестве режиссёра, сняв картину «Не глотать» о жизни простых людей в рабочем районе Лондона
  • В 2000-х и 2010-х Олдман принимал участие в работе над такими громкими проектами, как «Тёмный рыцарь» и фильмы серии «Гарри Поттер», в которых сыграл положительных персонажей
  • В 2018-м Гари Олдман получил «Оскар» за роль в фильме «Тёмные времена»
  • Олдман был женат пять раз, в том числе на актрисах Уме Турман и Лесли Мэнвилл. У актёра трое детей.
Актеры,Трасса 60,Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе,Пятый элемент,Оскар,Тёмный рыцарь,Дракула,Самолет президента,Тёмные времена,Гари Олдман,Лесли Мэнвилл,Малкольм Макдауэлл,Ума Турман,Джон Кеннеди,Уинстон Черчилль,Гарри Поттер,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий