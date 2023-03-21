Режиссер «Дня выборов» рассказал о неприятной работе с «Квартетом И»

Режиссер Олег Фомин работал с «Квартетом И», но остался недоволен сотрудничеством. По его словам, артисты некрасиво поступали и не знали, как работать с камерой.
Постановщик вспомнил, как актеры могли внезапно прервать репетицию другого человека и высказать свое мнение режиссеру. Фомину регулярно приходилось бороться с выпадами звезд «Квартета И».
К тому же артисты не понимали, как работать на съемочной площадке. По словам режиссера, ему пришлось провести мастер-класс, который, по его мнению, раздражал знаменитостей.
«Ребята все хотели играть как в театре. Их театральных придумок не было, потому что я перекладывал все на киноязык, которым они не владеют. Для "Квартета", конечно, это была трагедия. Они говорили, что я убил их произведение», — рассказал постановщик в YouTube-шоу «PROжизнь».
По его словам, последнее слово в съемках картины «День выборов» было за ним. Больше сотрудничества между Фоминым и «Квартетом И» не было.