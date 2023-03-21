Режиссер «Дня выборов» рассказал о неприятной работе с «Квартетом И»

«Ребята все хотели играть как в театре. Их театральных придумок не было, потому что я перекладывал все на киноязык, которым они не владеют. Для "Квартета", конечно, это была трагедия. Они говорили, что я убил их произведение», — рассказал постановщик в YouTube-шоу «PROжизнь».