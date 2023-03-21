Звезду фильма «Она — мужчина» отправили в психбольницу

Американская актриса Аманда Байнс попала в психиатрическую больницу после того, как ее увидели гуляющей голой по центру Лос-Анджелеса рано утром. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает портал TMZ.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам очевидца, актрису заметили прогуливающейся по центру города без одежды, после этого она остановила одну из машин на дороге и сообщила водителю, что у нее начался приступ психоза. Затем Байнс сама позвонила в службу спасения.