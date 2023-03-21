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7 минут назад

Звезду фильма «Она — мужчина» Аманду Байнс отправили в психбольницу

Вечерняя Москва

Американская актриса Аманда Байнс попала в психиатрическую больницу после того, как ее увидели гуляющей голой по центру Лос-Анджелеса рано утром. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает портал TMZ.

Звезду фильма «Она — мужчина» отправили в психбольницу
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам очевидца, актрису заметили прогуливающейся по центру города без одежды, после этого она остановила одну из машин на дороге и сообщила водителю, что у нее начался приступ психоза. Затем Байнс сама позвонила в службу спасения.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что знаменитость доставили в ближайший полицейский участок, где медики решили отправить ее в психиатрическую клинику, передает TMZ.

Актеры,Она мужчина,Аманда Байнс,
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