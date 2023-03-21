Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
2 часа назад

Фанаты нашли идеальную Эбби для сериала The Last of Us

Cq.ru

Поклонники сериала The Last of Us продолжают поиски идеального актерского состава для второго сезона.

Фанаты нашли идеальную Эбби для сериала The Last of Us
Фото: Cq.ruCq.ru

Роль Эбби фанаты уже отдали Кэти О'Брайан — мастеру боевых искусств и актрисе. Последним ее проектом на март 2023 года значится «Мандалорец», в котором она сыграла Элаю Кейн.

Кэти также можно увидеть в третьем «Человек-муравье», «Агентах Щ.И.Т.», «Мире Дикого Запада» и «Как избежать наказания за убийство».

Актриса находится в отличной физической форме и невооруженным взглядом ее можно спутать с парнем. То, что нужно для суровой Эбби, готовой рвать врагов руками.

Эбби из игры Белла Рамзи, играющая роль Элли, рассказала о примерных сроках выхода второго сезона The Last of Us.

До новых эпизодов пройдет еще как минимум полтора года.

Актеры,Агенты Щ.И.Т.,Как избежать наказания за убийство,Мир Дикого Запада,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий