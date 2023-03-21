Умер Франческо Мазелли, итальянский режиссер и актер

Скончался Франческо Мазелли , итальянский режиссер, сценарист и актер. Мазелли выступил создателем нескольких десятков лент и снялся в нескольких проектах как актер, в частности - в "Имени розы" в 1986-м. Некролог артиста публикует La Repubblica. Мазелли умер в родном Риме 21 марта на 93-м году жизни.

Франческо Мазелли родился в 1930-м. В 1949 году окончил Экспериментальный киноцентр. Карьеру в кинематографе начал как помощник режиссера на нескольких фильмах Луиджи Кьярини и Микеланджело Антониони. С 1949 по 1955 годы снял двенадцать документальных фильмов о социальных проблемах, получив признание как один из лучших документалистов Италии.