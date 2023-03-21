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37 минут назад

Умер Франческо Мазелли, итальянский режиссер и актер

Российская Газета

Скончался Франческо Мазелли, итальянский режиссер, сценарист и актер. Мазелли выступил создателем нескольких десятков лент и снялся в нескольких проектах как актер, в частности - в "Имени розы" в 1986-м. Некролог артиста публикует La Repubblica. Мазелли умер в родном Риме 21 марта на 93-м году жизни.

Умер Франческо Мазелли, итальянский режиссер и актер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Франческо Мазелли родился в 1930-м. В 1949 году окончил Экспериментальный киноцентр. Карьеру в кинематографе начал как помощник режиссера на нескольких фильмах Луиджи Кьярини и Микеланджело Антониони. С 1949 по 1955 годы снял двенадцать документальных фильмов о социальных проблемах, получив признание как один из лучших документалистов Италии.

В художественном кино дебютировал в 1955-м, сняв "Разгромленных" (The Runaways) - антифашистская лента взяла приз Венецианского кинофестиваля.

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