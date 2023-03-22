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Дуэйн Джонсон частично виноват в провале фильма «Шазам! Ярость богов» — The Wrap

Источники издания TheWrap сообщают, что Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала оказал сильное влияние и на недавний «Шазам! Ярость богов». Отмечается, что актёр пытался сфокусировать всю киновселенную DC исключительно на своём злодее, Чёрном Адаме, и Супермене Генри Кавилле, тем самым мешая другим проектам.

Дуэйн Джонсон частично виноват в провале фильма «Шазам! Ярость богов»
© Чемпионат.com

Например, в сцене после титров «Чёрного Адама» изначально должен был появиться Шазам, однако Скала настоял на возвращении Генри Кавилла. В итоге новый глава супергеройского направления Джеймс Ганн выбрал совсем другое направление, отказавшись от влияния уже вышедших проектов.

Информацию TheWrap косвенно подтвердил Закари Ливай, исполнитель роли Шазама. Он поделился заметкой TheWrap в своих соцсетях, тем самым намекнув на правдивость данных инсайдеров.

В целом вряд ли камео супергероя в «Чёрном Адаме» как-то повлияло бы на сборы или оценки фильма — у «Ярости богов» невероятно низкие сборы и рейтинги зрителей. За первые выходные лента собрала даже меньше, чем провальный «Морбиус».

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