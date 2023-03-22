Бейли рассказала о съемках «водных» сцен в «Русалочке»

Съёмки в «Русалочке» в роли Ариэль дались Холли Бейли нелегко.
«У меня была тонна сцен в воде», - рассказала 22-летняя Бейли в интервью Us Weekly.
«Например, для (съёмок) кораблекрушения они включали машины, нагнетающие волны, ветер и гром, и вы реально чувствовали себя, как будто находитесь посреди океана… Я получила самый волнующий опыт в жизни».
По словам Холли, временами процесс был «пугающим». «В течение трёх месяцев у меня были интенсивные физические тренировки, и потом практически каждый день я либо висела в воздухе на проводах, в упряжке, либо проводила в воде», - отметила она. «Я была в самой лучшей форме за всю свою жизнь. Но в то же время, по-моему, это была самая жёсткая часть – достичь такой силы».
Во время оскаровской церемонии этого года был опубликован трейлер «Русалочки», собравший в течение последующих нескольких дней миллионы дислайков на YouTube. Но Бейли старается не обращать на это внимания. «Я не реагирую на негатив», - заявила она. «Меня, как афроамериканку, это совсем не удивляет».