Бейли рассказала о съемках «водных» сцен в «Русалочке»

Съёмки в «Русалочке» в роли Ариэль дались Холли Бейли нелегко.

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«У меня была тонна сцен в воде», - рассказала 22-летняя Бейли в интервью Us Weekly.

«Например, для (съёмок) кораблекрушения они включали машины, нагнетающие волны, ветер и гром, и вы реально чувствовали себя, как будто находитесь посреди океана… Я получила самый волнующий опыт в жизни».

По словам Холли, временами процесс был «пугающим». «В течение трёх месяцев у меня были интенсивные физические тренировки, и потом практически каждый день я либо висела в воздухе на проводах, в упряжке, либо проводила в воде», - отметила она. «Я была в самой лучшей форме за всю свою жизнь. Но в то же время, по-моему, это была самая жёсткая часть – достичь такой силы».