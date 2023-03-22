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12 минут назад

Милош Бикович рассказал про продолжение комедии "Холоп"

Российская Газета

35-летний сербский и российский актер Милош Бикович рассказал про продолжение комедии "Холоп", заверив, что создатели сохранят дух первого фильма, но в то же время зрителя ждет и множество неких новшеств.

Милош Бикович рассказал про продолжение комедии "Холоп"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, "Холоп" Клима Шипенко вышел в 2019-м и только в российском прокате собрал более 62 000 000 долларов кассы, оставаясь абсолютным чемпионом среди отечественных кинокартин. Пока не пришел Чебурашка.

В интервью "Газете.Ru" Милош, который, разумеется, вернется в сиквеле к главной мужской роли, уведомил, что второй "Холоп" - "это все еще фильм про Гришу, фильм, у которого есть золотая формула".

По мнению Биковича, вторая лента "во многом отличается от первой" - и, хотя "создателям удалось сохранить все то, что зрители полюбили в первой части", они сумели и "предложить что-то новое".

"Холоп 2" выходит в прокат 21 декабря этого года.

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